Beşiktaş’ta Kaan Ayhan sürprizi

Schalke’nin gözden çıkardığı 22 yaşındaki stoper Ozan Kabak için 1.5 milyon Euro kiralama bedeli öneren Beşiktaş, beklemeye geçti. Ozan Kabak, ilk 11 garantisi ile siyah-beyazlı formayı giyebilir.

Doğan GÜNDOĞDU

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Mevcut savunma kurgusunu oturtmak adına sağ stoper arayan Beşiktaş, Ozan Kabak'ı gündemine aldı. Schalke 04 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncu için Alman kulübü ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlı yönetimin, 1.5 milyon Euro kiralama bedeli önerdiği belirtildi.

Ozan geçen sezon Norwich'e 4 milyon Euro'ya kiralanmıştı. Ocak 2019'da henüz 19 yaşındayken Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya giden Ozan, Liverpool deneyimi de yaşadı. Ozan'ın ilk 11 garantisi ile Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

TAYYİP TALHA SANUÇ DA LİSTEDE

Kartal’ın yerli stoper adaylarından biri de Tayyip Talha Sanuç. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki oyuncu için Adana Demirspor ile dirsek temasında. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Murat Sancak'ı bizzat arayarak Tayyip Talha için görüştüğü belirtiliyor. Piyasa değeri 200 bin Euro olan Tayyip Talha için Beşiktaş'ın 5-10 milyon lira arası bir rakamı gözden çıkardığı belirtiliyor.

SÖRLOTH TRANSFERİ YATTI

Beşiktaş için Alexander Sörloth defteri tamamen kapandı. Leipzig Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Norveçli forvetin takımda kalacağını açıkladı. Siyah-beyazlılar bu gelişmenin ardından Wout Weghorst'e odaklandı. Hollandalı forvet imzaya bekleniyor.