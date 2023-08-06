Beşiktaş’ta kadro sıkıntısı: Şenol Güneş’in elindeki koz az!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, zorlu maçlar öncesi rotasyon sıkıntısı yaşıyor. Ezeli rakipler, geniş ve güçlü kadrolarına eklemeler yaptı. Beşiktaş ise ayrılanlar, yenilerin yetişmemesi ve sakatlıklar nedeniyle genelde aynı oyuncularla devam etmek zorunda...

Doğan GÜNDOĞDU

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FK Tiran'ı eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ta rotasyon sıkıntısı baş gösterdi.

Beşiktaş, eylül başına kadar 8 maçlık takvime girerken Teknik Direktör Şenol Güneş, ayrılanlar, sakatlıklar ve bazı transferlerin yetişmemesi nedeniyle dar bir rotasyon kullanmak zorunda kalacak.

Siyah-beyazlı çalıştırıcı özelikle merkez orta saha ve kanatlarda sıkıntı yaşıyor. Şenol Güneş'in bu süreçte bazı genç oyuncularını da kullanması bekleniyor.

Öte yandan futbolcularıyla bir toplantı yapan deneyimli çalıştırıcının, sezonun ilk maçlarında alınan galibiyetlerin önemine vurgu yaparak, “Takım olarak saha çıkıp, takım oyunumuzu sezon boyunca ortaya koymalıyız. Artık tempomuzu artırma ve sıkı çalışma zamanı. Kimsenin forması garanti değil, herkes rekabete hazır olsun ve en iyi şekilde mücadelenizi gösterin” dediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ’IN KADROSU

KALECİ: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin

SAĞ BEK: Valentin Rosier, Onur Bulut

STOPER: Daniel Amartey, Tayyip Talha Sanuç (Sakat), Omar Colley, Emrecan Uzunhan (Sakat), Javi Montero Necip Uysal (Sakat)

SOL BEK: Arthur Masuaku, Umut Meraş

MERKEZ ORTA SAHA: Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Berkay Vardar, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Kartal Yılmaz, Ege Tıknaz

SAĞ KANAT: Rachid Ghezzal (Sakat), Ajdin Hasic, Emirhan Delibaş

SOL KANAT: Ante Rebic, Emrecan Bulut, Oğuzhan Akgün

FORVET: Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy