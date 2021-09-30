Beşiktaş’ta kaos yok, yarınlarda umut var

Kara Kartal, Ajax’a 2-0 mağlup oldu ama Sergen Yalçın ve ekibinin, 2003 doğumlu Serdar Saatçı ile Berkay Vardar’a şans vermesi Türk futbolu adına büyük umut oldu.

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BEŞİKTAŞ'TA ‘gençlik' heyecanı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanına 12 eksikle giden sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılarda 18 yaşındaki Serdar Saatçı, Vida, Montero, Welinton ve stoper oynayabilecek Necip ile Mehmet Topal'ın yokluğunda ilk 11'deki yerini alıp 90 dakika sahada kaldı. Umut Meraş'ın sakatlanmasıyla bir başka 18'lik Berkay Vardar, sahada görev aldı. 20 yaşındaki 3 isim Ersin, Rıdvan ve Can da Ajax'ın formda futbolcularına kafa tuttu.

BU İLK OLMAYACAK

TÜRK futbolunun geleceğinde önemli rol oynayacak olan Beşiktaşlı gençlerin sahne alması bir umut kaynağı oldu. 2-0'lık yenilgiye rağmen Beşiktaş'ta gençlik gururu yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp de Serdar ile Berkay'ın fotoğrafını paylaşıp “Beşiktaş'ın yarınları” notunu düştü. Sergen Yalçın ve ekibinin Şampiyonlar Ligi gibi 1 numaralı arenada bu gençlere forma şansı vermesi otoriteler tarafından takdirle karşılandı. Yalçın'ın sezon içinde genç isimlere her zaman şans vereceği öğrenildi.

ERSİN-RIDVAN’A TAM NOT

AJAX maçında forma giyen kaleci Ersin ile Rıdvan Yılmaz, Avrupa kulüplerinin scoutları tarafından yakından takip edildi. 5 kurtarışa imza atan Ersin ile 45 dakika forma giyen ve ikinci devre taktik değişiklikle kenara gelen Rıdvan, tam not aldı. Genç kaleciye Fransa'dan, genç sol beke ise Almanya'dan talipler olduğu öğrenildi.

AVRUPA DÖNÜŞÜNE DİKKAT

KARTAL, rotayı Süper Lig'e çevirdi. Cumartesi akşamı Sivasspor'u konuk edecek siyah beyazlılarda teknik heyet oyuncularla yaptıkları görüşmelerde Avrupa dönüşlerinin sorun yaratabileceğini belirterek, halihazırda eksik isimler nedeniyle de Sivas karşısında dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Siyah-beyazlılar, bu sezon Dortmund maçının ardından Antalya karşısında 2-0'dan geri gelerek 3-2 kazanmıştı.