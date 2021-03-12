Beşiktaş’ta kaybetmek yasak! Sergen Yalçın’ın 3 maç hedefi…

SÜPER Lig'de lider durumda bulunan, Türkiye Kupası'nda da yarı final gören tek büyük takım olan Beşiktaş, çok kritik bir viraja

giriyor. Bugün, 16 Mart ve 21 Mart'ta oynanacak üç maç, siyah-beyazlıların bu sezonki hedeflerine ulaşmasında belirli rol oynayacak. Bu üç zorlu sınav öncesi kulüpte adeta olağanüstü hal ilan edildi. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, art arda oynanacak iki Başakşehir maçını ve Fenerbahçe derbisini kayıpsız atlatmak için işi sıkı tutuyor.

ATİBA DA DEVREDE

BUGÜNKÜ Başakşehir sınavında cezası nedeniyle yedek kulübesinde olmayacak Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu üç sınavda alınacak galibiyetlerin yollarını açacağını ve iki kupa hedefine yaklaşacaklarını düşünüyor. Genç hoca oyuncularıyla sık sık konuşarak uyarılarda bulunuyor. Yalçın, Türk futboluna damga vurmaya hazırlanırken takım içi liderlerinden de yardım alıyor. En deneyimli isim olan kaptan Atiba da arkadaşlarıyla motivasyon konuşmaları yapıyor.

BAŞAKŞEHİR İLE İLK RANDEVU

LİDER Beşiktaş, 30. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem, Şampiyonlar Ligi'ndeki yönetimi tartışılan Cüneyt Çakır. Siyah-beyazlılar, 5 maçlık kazanma serisi ile sahaya çıkarken Teknik Direktör Sergen Yalçın, sarı kart cezası nedeniyle kulübede olmayacak, locada oturacak. Takımı Murat Şahin yönetecek. Ev sahibi ‘Boz Baykuşlar' Aykut Kocaman yönetimindeki ilk galibiyetini bir önceki maçta Gençlerbirliği önünde almıştı.

BEŞİKTAŞ’IN EN ZORLANDIĞI RAKİP

BAŞAKŞEHİR, ligde sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. 5 sezondur evinde rakibine kaybetmeyen turuncu-lacivertliler son 3 mücadelede siyah-beyazlı rakibine gol şansı da tanımadı. Kartal, Başakşehir deplasmanında en son 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorla 3 puanın sahibi olmuştu.