Beşiktaş’ta kur krizi! Cenk’ten sonra Salih de…

Artan kur nedeniyle Cenk Tosun'a iyileştirme sözünü tutamayan Beşiktaş yönetimi Salih Uçan ile de yapılan görüşmelerden de sonuç alamadı.

Doğan GÜNDOĞDU

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Artan kur fiyatları Beşiktaş'ta yönetimi zora soktu. Mali disiplinden taviz vermek istemeyen siyah-beyazlı yönetim daha önce Cenk Tosun'a söz vermiş olmasına rağmen sözleşmesinde iyileştirme yapamamıştı. Benzer bir kriz de Salih Uçan ile yaşanıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih ile de görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Salih Uçan ile 1 milyon Euro üzerinden tıpkı Cenk'te olduğu gibi sözlü mutabakata varılmıştı. Ancak Beşiktaşlı yöneticilerin kur artışını bahane ederek Salih'e 600 bin Euro teklif ettiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun ise yeni sözleşme imzalamak istediği ancak yönetimin teklifini yeterli görmediği için imzaya yanaşmadığı belirtildi.