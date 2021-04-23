Beşiktaş’ta Larin’den de kötü haber! Kayserispor maçında yok…

Beşiktaş’ın Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Cyle Larin, siyah-beyazlı takımın Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş Kulübü de yaptığı açıklamada, Larin’in yapılan kontrollerinde ödem ve gerilme tespit edildiğini açıkladı. Kayserispor maçının kadrosuna alınmayan Cyle Larin’in yanı sıra Aboubakar ve Cenk Tosun da bu maçta forma giyemeyecek

Beşiktaş’ta Aboubakar ve Larin bu sezon siyah-beyazlı takımın attığı 44 gole direkt katkı sağladı.

Aboubakar, Larin ve Cenk Tosun’dan yararlanamayacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın Kayserispor karşısında hangi futbolcusunu forvet oynatacağı da şimdiden büyük bir merak konusu olmaya başladı.