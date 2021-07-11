Beşiktaş’ta limitsiz operasyon

Salih Uçan dışında resmen bitirdiği transfer bulunmayan Beşiktaş, elindeki bütçe doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu siyah-beyazlılar, ekonomisini zorlamayacak şekilde, nokta transferler yaparak kadrosunu takviye etmeye çalışıyor. Bu doğrultudan belirlenen 4 isim var. Bunlardan ilki, geçen sezon 31 lig maçında 8 gol – 17 asist, 4 kupa maçında 1 asist üreten Rachid Ghezzal. Cezayirli futbolcu ile sezon başı 2.5 milyon Euro ve bonusları içeren 3 yıllık kontrat önerip anlaşan Kartal, Leicester City ile masada.

ROSİER DE TAMAM

29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun bonservisi için 9 milyon Euro'dan 6 milyona inen İngiliz kulübü 5 milyona ikna olursa, transfer mutlu sonla bitecek.Ghezzal'dan sonraki adım ise Valentine Rosier. Yönetimin, Sporting Lizbon ile 4 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 20'lik pay karşılığı anlaştığı ve transferin imza aşamasında olduğu da öğrenildi. 9 ve 10 numaralar için belirlenen isimler ise Diego Costa (32) ile Alex Teixeira (31). Bonservisleri elinde olan bu iki oyuncu imza parası ile ikna edilmeye çalışılıyor.

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DORUKHAN ORTADA KALDI

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz ortada kaldı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı öneren yönetim, imza attıramamıştı. Adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan, Avrupa'dan istediği teklifleri de alamadı. Genç oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor.