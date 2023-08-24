Beşiktaş’ta Masuaku sakatlandı
Beşiktaş'ın tecrübeli sol bek oyuncusu Masuaku, Dinamo Kiev deplasmanın ilk yarısında sakatlık geçirdikten sonra oyuna devam etti ve devrede oyundan çıktı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Dinamo Kiev ile ilk maçta deplasmanda karşılaşan Beşiktaş’ta tecrübeli sol bek Masuaku sakatlık geçirdi. 18. dakikada sol üst arka adalesinden sakatlanan siyah-beyazlı oyuncu kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlileri oyuncuya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kenara gelen Masuaku kendisini deneyeceğini belirterek devam etmek istediğini söyledi.
Şenol Güneş de kenarda oyuncusuyla kısa bir görüşme yaparak durumunu sordu ve oyuna devam etmesine izin verdi. Masuaku oyuna geri dönerken Umut Meraş da ısınmasına devam etti.
Oyuna devam eden Masuaku karşılaşmanın devre arasında yerini yeni transfer Bakhtiyor Zaynutdinov’a bıraktı.