Beşiktaş’ta Mert Günok Adana Demirspor maçını tamamlayamadı

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş’ın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada Mert Günok şanssız bir sakatlık yaşadı.

Karşılaşmada 28. dakika oynanırken kendisini yer bırakan Mert Günok, yapılan ilk tedavisinin ardından oyunda alındı. Tecrübeli kalecinin yerine Beşiktaş’ta oyuna 30. dakikada Ersin Destanoğlu dahil oldu.

Ersin Destanoğlu böylece yaklaşık bir yıllık bir aranın ardından Beşiktaş kalesini korumuş oldu. Ersin Destanoğlu, son olarak 24 Ekim 2022 tarihinde Hatayspor ile oynanan karşılaşmada kaleye geçmişti.

Mert Günok’un sakatlığı ile detaylı bilgi, yapılacak kontroller sonrası belli olacak.