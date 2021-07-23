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Beşiktaş’ta Mert Günok için 1 milyon Euro

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in milli eldivenini renklere katıyor.

Ali AYDIN
Güncellenme: 10:04, 23/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’ta Mert Günok için 1 milyon Euro

Siyah-beyazlı kulüp, Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'dan oluşan genç kaleci rotasyonuna tecrübeli bir futbolcu ekliyor. Beşiktaş, 32 yaşındaki file bekçisi Mert Günok ve kulübü Başakşehir'le anlaştı. Kara Kartal, Boz Baykuşlar'a 1 milyon Euro bonservis önerdi. Başakşehir de oyuncusunun önünü açmak adına bu teklifi kabul etti.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Aradaki küçük pürüzlerin giderilmesi sonrası tecrübeli kaleci, siyah-beyazlı kulübe imza atacak. Mert Günok ile üç yıllık sözleşme imzalanacak. Mert, A Milli Takım kalesini 22 kez korurken Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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A Milli Takım Başakşehir Beşiktaş Euro Futbol Mert Günok Şampiyonlar Ligi Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:09:51,