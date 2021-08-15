Beşiktaş’ta Mert Günok transferi resmen açıklandı!

Beşiktaş, Başakşehir ile yollarını ayıran Mert Günok ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Siyah beyazlılar anlaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından özel bir video yayınladı.

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Beşiktaş’ta günlerdir konuşulan Mert Günok transferi resmiyet kazandı… 3 kulvarda birden mücadele verecek alternatifli bir kadro kurmak için transfer girişimlerini sürdüren Beşiktaş, kaleye de takviyesini yaptı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir’in milli kalecisi Mert Günok ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.32 yaşındaki futbolcu, Valentin Rosier, Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman, Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal’ın ardından Beşiktaş’ın bu yaz yaptığı 7. transfer oldu.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, “Mert Günok değerli bir kaleci, Türk olması da önemli, yabancı olsa almazdık. Ersin veya Mert arasında kalede kimin olacağı fark etmez. Bizde herkes oynayabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman da başarılı kaleciye şu sözlerle başarı diledi; ”Mert Günok’un ayrılmasını gerektirdi. İyi insan, iyi kaleci, Beşiktaş’a hayırlı olsun, yolu açık olsun.”

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama;

“Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Mert Günok kulübümüzden ayrılmıştır.

Kulübümüzde gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takımımız’ın da 1. kalecisi olan tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonundaki performansıyla da tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olarak Başakşehir ailesinin unutulmazları arasına adını yazdırmıştır.

Mert Günok’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.”