Beşiktaş’ta müthiş iddia! Hedef Alexandre Lacazette…

Batshuayi'den istediği verimi alamayan Beşiktaş gelecek yılın tohumlarını şimdiden atmaya başladı. Çalışmalara erken başlayan siyah beyazlı yönetimin Arsenal ile sözleşmesi sona erecek Alexandre Lacazette ile ilgilendiği öne sürüldü.

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Gedson Fernandes transferi ile hareketli saatler yaşatan Beşiktaş’ta yeni hedef çok daha büyük. Siyah beyazlılarda gelecek sezonun transfer planlaması şimdiden başladı. Beşiktaş, sözleşmesinin biteceği 16 futbolcunun büyük bölümüyle yollarını ayırmaya hazırlanırken yeni isimler de gündeme geliyor. Gedson'la orta sahayı güçlendiren yönetim şimdi bir golcü arıyor.

ARSENAL İLE KONTRATI BİTİYOR

Batshuayi'nin takımda kalması ihtimal dahilinde ancak asıl hedefin Arsenal ile kontratı sona erecek Alexandre Lacazette olduğu öne sürüldü. 30 yaşındaki yıldız golcünün yüksek imza parası ve maaş ile ikna edilme ihtimali üzerinde duruluyor. Siyah beyazlı yöneticilerin ünlü golcü için nabız yokladığı ve eski kulübü Lyon’un da bu transfer için istekli olduğu öğrenildi.

Lacazette, Arsenal formasıyla 192 maçta 70 gol attı. Fransız yıldız, Lyon formasıyla Beşiktaş ağlarını da sarstı.