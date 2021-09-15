Beşiktaş’ta N’Koudou Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlanan Kevin Nkodou'nun Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlanan Kevin N’Koudou’nun Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Futbol Takımımızın Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edilen ve tedavisine devam edilen futbolcumuz Georges N’Koudou ağrılarının sürmesi nedeniyle Futbol Takımımızın B. Dortmund maçı kadrosundan çıkarılmıştır.