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Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, resmi siteden yaptığı açıklamada Oğuzhan Özyakup’un Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Göztepe maçında sakatlandığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ’IN AÇIKLAMASI

“Futbol A Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı müsabaka sırasında, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Oğuzhan Özyakup'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”