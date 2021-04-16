Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı! Aşil tendonu şoku…

Beşiktaş’ın Süper Lig’in 35. haftasında evinde Ankaragücü’nü konuk ettiği maçta sakatlanan Oğuzhan Özyakup mücadeleye devam edemedi.

Siyah-beyazlılarda son dönemde performansını yükselterek formasını geri alan Oğuzhan Özyakup, aşil tendonundaki sorun nedeniyle 16. dakikada kendini yere bıraktı.

Tedavisi sonrasında oyuna devam edemeyen Oğuzhan, sedyeyle saha kenarından soyunma odasına taşındı. Oğuzhan Özyakup’un yerine Bernard Mensah oyuna dahil oldu.

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BEŞİKTAŞ’TA SAKATLAR ÇOĞALDI

Beşiktaş’ta daha önce sakatlık yaşayan Hasic ve Cenk Tosun’un ardından Oğuzhan Özyakup da listeye dahil oldu. Siyah-beyazlılarda milli takımda sakatlanan Aboubakar da tedavisinin ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

