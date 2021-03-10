Beşiktaş’ta OHAL

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ‘kader haftası' olarak nitelendirdiği fikstür geldi çattı. Beşiktaş, milli maç haftasına kadar, 12 Mart-21 Mart arasında Başakşehir ile üst üste lig ve kupada karşılaşacak. Fenerbahçe ile de zorlu bir derbiye çıkılacak. Bu üç maçın sonucu, çifte şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlıların rotasını belirleyecek. Bu karşılaşmalarda alınacak galibiyetlere büyük önem veren Yalçın, takımını da arzuladığı seviyeye getirmek için gaza bastı.

ÜMRANİYE’DE FAZLA MESAİ

Antrenman programını sıkılaştıran Sergen Yalçın ve ekibi, yaptıkları toplantılarla oyuncuların konsantrasyon seviyesini artırmaya çalışıyor. Analiz ekibi de rakiplerinin raporlarını oyunculara aktarıyor. Ümraniye'de tam anlamıyla bir kenetlenme isteyen yöneticiler de boş durmuyor. Nevzat Demir Tesisleri'ne futbolculara destek ziyaretleri yapılacak. Sağlık heyeti de üç zorlu maça tam kadro çıkılması için fazla mesaiye geçti.

KADER HAFTASININ ŞİFRELERİ

1- CENK BAŞLADI: Gençlerbirliği ile 15 Şubat'taki maçta sakatlanan Cenk Tosun, fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı. Cenk'in, Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi planlanıyor.

2- AILE HAVASI: Teknik heyet, takım içindeki aile havasını artırmak adına özel organizasyonlar planlıyor. Yapılacak buluşmalarda futbolcular ve aileleri bir araya gelecek.

3- ÖZEL PRIM: Yönetim, üç maçlık periyoda özel bir prim verme kararı aldı. Rutin prim sisteminin dışına çıkacak Beşiktaş kurmayları üç galibiyete ek bir bonus dağıtacak.