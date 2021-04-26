Beşiktaş’ta önce kupa sonra masa!

Şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Beşiktaş, kalan 5 maçta alacağı 4 galibiyetle mutlu sona ulaşacak. Siyah-beyazlı camiada yüzler gülerken yönetimin önünde başka konular da var. Bunların başında Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi geliyor. Çebi'nin “Hocamız ne zaman canı isterse, oturur imzalarız, uzatırız. Sıkıntı yok” mesajına Yalçın, “Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Biz buradayız. Zor şartlarda geldik, zor şartlarda çalıştık” karşılığını vermişti.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN EKSTRA GELİR

Tarafların sezon sonunda masaya oturması beklenirken Yalçın'ın, ligde alınacak sonuca göre ücret talebini belirleyeceği belirtiliyor. Diğer yandan yönetimin elinde 25 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nden de ekstra gelir bekliyor. Yeni transferler buna göre şekillenecek ancak öncelikle Ghezzal (Piyasa değeri 9 milyon Euro) için Leicester; Rosier için de (Piyasa değeri 6 milyon Euro) Sporting Lizbon ile masaya oturulacak.

SERGEN YALÇIN’DAN TAKIMA: GURURLANDIRDINIZ

Ankaragücü ve Sivasspor beraberliklerinin ardından Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, 7 eksiğinin olmasına karşın 3-1 kazandı ve zirvede kayıp yaşamadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın maçın ardından oyuncularını kutlayıp “Savaşarak kazandınız, camiamızı gururlandırdınız” dediği öğrenildi. Galatasaray derbisinde zaferini ilan etme planları yapan siyah-beyazlıların hocası, oyuncularından ‘full konsantrasyon' istedi.