Beşiktaş’ta Önder Karaveli ile ilgili son karar verildi

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ardından takımın başına geçen Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar devam edileceği açıklandı. Beşiktaş'ın yeni uygulayacağı projenin detayları açıklanırken, Önder Karaveli de duygularını paylaştı.

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Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ardından takımın başına geçen Önder Karaveli'nin sezon sonuna kadar siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlük koltuğunda oturacağı resmileşti.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ve Önder Karaveli'nin yer aldığı toplantıda, siyah-beyazlı ekibin bundan sonra özkaynağın merkezde olduğu projenin de detayları açıklandı.

Bugüne kadar kalbinin sesini dinleyerek yaşadığını söyleyen ve sözlerine bu şekilde başlayan Önder Karaveli, şunları söyledi:

“Ben kalbimim sesini dinleyerek yaşarım. Tabii ki aklımla birleştiririm. Bugün burada oturmamı sağlayan da kalbimin sesidir. Geçen sene İskenderun'da bir oyuncumu ziyarete gitmiştim. Orada tanıştığım birisi bana ‘Önder hocam bence siz Türk futbolunun terli formasısınız’ demişti. Onun bu inancı bende de başka bir inanç oluşturdu. Benimkisi Türk futbolu ve Türk gençleri için adanmış bir hayattı. Beni bugünlere getiren, bana futbolcu olma ve sonra da antrenörlüğü tanıma şansı bulmamı sağlayan Beşiktaş'a adanmış bir hayatım var. Beni bu duruma Beşiktaş özkaynak düzeni getirdi. Ülkemizde altyapı ya da akademi olarak anılıyor ama benim için her zaman özkaynak düzenidir. 1975 yılında Serpil Hamdi Tüzün hocanın kurup geliştirdiği, sadece Beşiktaş'a değil Türk futboluna büyük hizmetler sunmuş bu düzenin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Mehmet Ekşi hocamla konuşmuştuk. Beraber çalışma sözü vermiştim kendisine. Azerbaycan'dan döndükten sonra başka şeyler olmasına rağmen sözümü tuttum. Beşiktaş U19 Takımı, A takıma en yakın takım olduğu için, U19 Takımı'na görev veren de Sergen hocamızdı. Bana ve Serdar Hocama bu görevi verip bize inandı. Sahasından beslenmesine, antrenman programından seyahatine kadar bize her konuda yardımcı oldu. Onunla aynı sahada olmak büyük keyifti. Ülkenin üzerinde bir oyuncuydu Sergen Hoca. Dünya üzerinde görmediğim bir oyuncuydu. Bundan sonraki hayatı umarım çok güzel ve keyifli olur.”

“BİR AN BİLE YARIN NE OLACAK DİYE DÜŞÜNMEDİM”

Bu ülkenin gençlerinin yeterli fırsatı bulamadıklarını söyleyen Önder Karaveli, “Herkes bununla ilgili iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Ama hiçbir zaman yeteri kadar olmadı. Bugünü bir milat olarak kabul ediyorum. Beşiktaş artık genç oyuncularıyla çok şey yapacaktır. Bu görev bana verildiğinden beri bir an bile yarın ne olacak diye düşünmedim. Bir kez bile ‘Acaba bu maçı kazanırsak ne olur, kaybedersek ne olur’ diye düşünmedim. Bana emanet edilen de beni çok zorlayacak bir şeydi. Benim için o kadar kıymetli bir şey ki Beşiktaş, pamuklara sarsam yeri dolmaz. Bu proje içinde bulunacağım durumu kulüp bana teklif etmeden önce ben kulübe teklif ettim. Bu göreve taliptim. Akademilerle A takım arasında geçiş köprüsü vardır. Burada bir tıkanıklık vardı. Ben bu tıkanıklığı gidermek istiyorum. Bu bilgi ve birikime sahibim. Benim Beşiktaş ile gönül bağım hiç bitmeyecek. Kendimi ülkenin gençlerine adamaya devam edeceğim” dedi.

Son olarak altyapıda hücum oyuncularının olduğunu da söyleyen Karaveli, “Birden A takıma 8 tane 10 tane oyuncu kanalize edemezsiniz. Emirhan Delibaş, kupa finali ve Rizespor maçında kadrodaydı. Oyun buna ihtiyaç duysaydı, sahaya girebilirdi. Rizespor maçında 3 savunma, 2 santrforlu bir oyun oynadık. Emirhan Delibaş, hazırladığımız oyunculardan birisi. Belki onu doğru zamanda yurt içi ya da yurt dışında kiralayarak devam edeceğiz. Semih de 2005 doğumlu bir santrforumuz. Geçen sene U19 takımındaydı ve bu durum onu geliştiriyor” diyerek sözlerini tamamladı.

PROJENİN DETAYLARI AÇIKLANDI

Önder Karaveli'yle yola devam edileceğinin altını çizen Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş Başkanı olarak çıkıp ‘Hocayla yolumuza devam ediyoruz’ diyorum. Hala gelip ‘Beşiktaş'ın hocası kim’ diye soruyorlar. Önder Karaveli'nin Beşiktaş teknik direktörü olduğunu bildikleri halde bunu polemik konusu yaparak kamuoyunda Beşiktaş'ı zayıflatmaya çalışıyorlar. Önder hocam altyapıda büyük başarılara imza attı ve atmaya da devam ediyor. Beşiktaş artık altyapıya önem veren, özkaynaklarıyla beslenen bir projeyi başlatmıştır. Hatırlayın Mehmet Ekşi hocamızla geçen sene altyapıda neler yapacağımızı ifade ettik. Rizespor maçında çıkan 9 çocuğumuzun yanında en az 9 çocuğumuzun daha olduğunu söylemek istiyorum. 1 yıl önceki projenin meyve vermeye başladığını ve Beşiktaş'ın da bundan faydalanacağını söylüyorum. Daha da iyi olacağız. Önder Karaveli hocamız büyük bir projenin her zaman bir parçası olmaya devam edecektir. Bu projenin altyapı olacağını ve bundan sonra birinci önceliğimizin bu olduğunu kamuoyuna müjdelemek istiyorum. Önder hocamız şu anda teknik direktörümüzdür ve bu büyük projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Altyapıdaki bu performansı sahiplenen çok çıkıyor. Altyapıda dünya kadar çocuk yetiştirebilirsiniz. Ama bu çocuklara oynama şansı vermek de meziyettir. Bunu yapan hocaya da, sportif direktöre de, başkana da Beşiktaş camiası sahip çıkmalı. Yalandan yere klavye müptezelleri var. Hiçbiri Sergen hocayı akıllarına getirmemiş. Toshack'tan başlayıp birçok ismi söylemişler. Sergen hocayı getirip şampiyon olduğumuzda, bunu da bize mal etmemek için konuşanlara sesleniyorum, eğer genel kurul üyesiyseniz ve divan kurulu üyesiyseniz, yazıp çizmek yerine gelip konuşmanızı istiyorum. Konuşma hakkı olup da gelmeyenleri bu saatten sonra ciddiye almayacağım. Altyapıda artık tesisleşmek gerekiyor. Bir müjde veriyorum. Projeler tamamlandı. Çocuklarımıza daha sağlıklı imkanlarda çalışacakları bir yer tesis edeceğiz. Hocayı ve sportif direktörü bulduk ama sahayı yapamazsak bu iş olmayacak. Bu da başkan ve yönetim olarak bizim görevimiz” açıklamasını yaptı.

CEYHUN KAZANCI: TÜRKİYE’DE OYUNCU VAR

Ahmet Nur Çebi'nin ardından konuşan Ceyhun Kazancı, 22 yıllık kongre üyesi olduğunu ifade ederek, “Altyapı projesi ilk kez söylenen bir şey değil. Türk futbolunda birçok kulüpte başlangıcı söylenmiş ama devamı getirilmemiş bir konu. Tesisleşme bunun çok önemli adımlarından birisi. Türkiye'de oyuncu var, yetişiyor. Önemli olan doğru zamanda doğru yolu açmak. Çok fazla yıldız oldu, gelip geçen de yıldızlar oldu. Pazar günü Emirhan'la tanıştı Türk futbolu. Önemli olan onun kaybolan bir yıldız olmaması. Altyapıdan çıkan her oyuncu A takımda oynayacak diye bir konu yok. Olabilecek oyuncuya doğru emeği vermek ve olmayacak oyuncularla uygun zamanda yolları ayırmak önemli. Önemli olan A takıma çıkabilecek oyuncuların doğru zamanda adaptasyonu. Yetenek kırıntısı olan, ihtimali olan her oyuncusu doğru zamanda kazandırmak önemli. Transfer politikamızı da bu şekilde planlayacağız” diye konuştu.