Beşiktaş’ta Önder Karaveli’ye güvenoyu

Beşiktaş'ın emanetçi hocası Önder Karaveli, rüşdünü ispat etti. Kayseri ve Fenerbahçe maçlarında takımı dört kez geri dönüş sağladı. Sportmence açıklamaları ve futbolcularla ilişkileri tam not aldı. Önder Karaveli’nin takımı devralma ihtimali belirdi.

Ali AYDIN

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Sergen Yalçın sonrası yaşanan teknik adam bunalımında sorumluluğu üstlenen Önder Karaveli, Beşiktaş'ta gündemin birinci maddesi durumunda.

Karaveli'nin Kartal'ı, Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında ikişer defa yenik duruma düşmesine rağmen bir galibiyet ve bir beraberlik çıkardı. Derbide kaçan iki puana rağmen üstün olan, yine iki topları direkten dönen Önder Hoca'nın öğrencileriydi. Bu performans Karaveli’nin popülaritesini artırdı.

SEZON SONUNA KADAR KALABİLİR

Beşiktaş yönetimi, bir yandan yeni hoca arayışlarına devam ederken diğer yandan da Önder Karaveli'nin devre arasına, hatta sezon sonuna dek takımı yönetmesi ihtimalini değerlendiriyor.

47 yaşındaki çalıştırıcının futbolcularla ilişkileri kadar maç içindeki dokunuşları beğeni topladı. Karaveli'nin maç analizleri, düzgün Türkçesi, centilmen tarzı ve samimi açıklamaları da artı hanesine yazıldı. Tüm bunların ışığında Önder Hoca ile uzun soluklu bir birliktelik olasılığı arttı.