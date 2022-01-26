Beşiktaş’ta ‘Özkaynak’ devrimi

Beşiktaş'ın yeni sezon sezon planlaması ‘Özkaynak düzeni’ etrafında kurulacak; Önder Karaveli geçici değil kalıcı olacak. Uzun vadeli hedef, en az 5 akademi kökenli futbolcunun ilk 11’de kalıcı olması...

Ali AYDIN

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Beşiktaş, yeni sezonun sloganını buldu: Öze dönüş… 16 oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması… Sahadaki yerli futbolcu sayısının üçten dörde çıkması… Ekonomik kriz ve artan kur… TBB kredisi geri ödemesinin başlaması… Tüm bunların kesiştiği 2022-23 sezonunu fırsat zamanı olarak düşünen siyah-beyazlılar, planlamasını özkaynaktan yetişen genç futbolcular üzerinden kuruyor. Uzun vadeli hedef, ilk 11'e en az beş altyapı kökenli oyuncunun yerleşmesi.

YÖNETİMİN GÜVENİ TAM

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, altyapıya, özellikle de Önder Karaveli'ye çok güveniyor. Yönetim, Karaveli ile yola devam kararı aldı. Genç çalıştırıcı, özkaynak projesinin direksiyonunda olacak. Takımın iskeletini akademi kökenli oyuncuların oluşturmasına uğraşacak Karaveli, aynı zamanda kupalar, şampiyonluklar kazanacak, her turnuvada rekabet edecek bir sistemin içinde yer alacak. Karaveli'ye, bütçeye uyması şartıyla yıldız transferi de yapılacak.

BEŞİKTAŞ’IN POTANSİYEL GENÇLERİ

Kaleci: Emre Bilgin (17 yaşında)

Savunma: Serdar Saatçi (18 yaşında), Kerem Kalafat (20 yaşında)

Orta Saha: Kayra Yılmaz (21 yaşında), Emirhan İlkhan (17 yaşında), Ege Tıknaz (17 yaşında), Avtandil Duishoev (17 yaşında), Azad Demir (17 yaşında)

Forvet: Semih Kılıçsoy (16 yaşında)