Beşiktaş’ta parlayan yıldız Emirhan İlkhan! Hayran bıraktı…

Süper Kupa mücadelesinde Antalyaspor'u penaltılarla yenerek zafere ulaşan Beşiktaş'ta 17 yaşındaki Emirhan İlkhan'ın performansı izleyenleri adeta büyüledi. Şampiyonluk sonrası konuşan Emirhan, maça girerken hocası Önder Karaveli ile arasında geçen diyaloğu da anlattı.

Sozcu.com.tr

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Covid-19 ve sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Antalyaspor ile oynadığı Süper Kupa mücadelesinde sahaya birçok eksikle çıktı. Ancak bu dezavantaj, 17 yaşındaki Emirhan İlkhan’ın oynadığı futbolla avantaja döndü. Eksikler nedeniyle U19 takımından gelen futbolcularla kadrosunu dolduran Beşiktaş’ta, Teknik Sorumlu Önder Karaveli Antalyaspor maçının 80. dakikasında 2004 doğumlu Emirhan İlkhan’a şans verdi.

EN FAZLA ADAM EKSİLTEN OYUNCU OLDU

Karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna giren ve uzatmalarla birlikte yaklaşık 40 dakika süre bulan 17 yaşındaki futbolcu, alışık olmadığı mevkide oynamasına rağmen alkış topladı. U19 takımında orta sahada forma giyen Emirhan İlkhan 6-8 ve zaman zaman 10 numara bölgelerinde oynuyor. Ancak eksikler nedeniyle Antalyaspor karşısında kanat bölgesinde değerlendirilen genç futbolcu, özellikle attığı çalımlar ve paslarıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Opta’nın verilerine göre; 17 yaşındaki Emirhan İlkhan sonradan oyuna girmesine rağmen Beşiktaş’ta en fazla adam eksilten oyuncu oldu.

“ŞOK OLDUM”

Süper Kupa zaferinin ardından Beşiktaş’ın YouTube hesabına konuşan Önder Karaveli, “Emirhan’a teşekkür ediyorum. İstemediği pozisyona rağmen sahaya girip iyi işler yaptı. Onun golüyle bitirebilirdik. Penaltılara gittiğinde de ‘ben atabilirim hocam’ dedi. Çok güvenli. İlk 5’e yazamadık ama 6. olarak onu yazdık. Ona da kalmadı, Josef’e de kalmadı. Ersin bırakmadı oralara” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın genç yıldızı ise, “Çok heyecanlıydı. Hoca beni çağırdığında mutlu oldum. Sağ kanada gireceksin dedi. Önce bir şok oldum, ‘kenar mı?’ yaptım böyle. Sonra ‘mecbur’ dedi. Oyuna girdim, elimden gelen her şeyi yaptım” şeklinde konuştu.