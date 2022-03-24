Beşiktaş’ta Pjanic ile Welinton takımdan ayrı çalıştı

Milli aradan sonra Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta çalışmalar milli takımlara giden ve sakatlıkları süren oyunculardan yoksun devam etti.

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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; salonda yapılan ısınma ve stretching çalışmalarıyla başladı. Sahada pas ve 5’e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Milli takımlarda olan oyuncuların yer almadığı idmanda, Miralem Pjanic ile Welinton Souza ise takımdan ayrı çalıştı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı çalışmayla sürdürecek.