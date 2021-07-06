Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal görüşme odasına

Beşiktaş’ın çifte kupalı şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal seneye hangi takımda oynayacak? Bu sorunun yanıtı Beşiktaşlıları olduğu kadar Galatasaraylıları da ilgilendiriyor. Çünkü Cimbom, hem Ghezzal hem de Leicester City ile temasa geçmiş ve yılın transfer çalımında önemli aşama kaydetmişti. Beşiktaş'ın karşı atağı ise gecikmedi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Ghezzal'ın menajerini görüşmek için İstanbul'a çağırdı.

FENER'E DE ÖNERİLDİ

ÇEBİ, yüz yüze görüşeceği menajere teklifini iletecek. Siyah-beyazlıların bu transfer için bütçesinin 2.5 milyon Euro garanti ücret ve bonuslar olduğu anlatılacak. Daha sonra İngiliz kulübüyle temasa geçilecek ve pazarlıklar hızlandırılacak. Ghezzal cephesinin ise kapıyı 3.5 milyon Euro'dan açtığı biliniyor. Öte yandan Ghezzal'ın Fenerbahçe'ye de önerildiği ancak Başkan Ali Koç'un bonservis ödemekten kaçındığından bu transferi istemediği bildirildi.

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MECBUREN ADEM LJAJIC!

YENİ kural nedeniyle takımlar lisanslı 14 yabancı oyuncunun 12'sini kadroya alıp aynı anda 8'ini oynatabilecek. Halen 11 sözleşmeli lejyoneri bulunan siyah beyazlılarda Sergen Yalçın, Ghezzal ve Rosier'in mutlaka kalmasını isterken Atiba ile de kontrat yenilendi. 14 yabancı hakkı bu şekilde bile dolacak Beşiktaş, beklenen iki yabancı santrfor, bir stoper ve bir orta saha transferlerini yapabilmek için eldeki fazlalıkları mutlaka göndermek zorunda. Yalçın; Lens, Douglas ve Boyd'un yanı sıra Adem Ljaijc'i de gözden çıkardı.

BRUMA İDDİASI

HOLLANDA medyası, Beşiktaş'ın PSV'li Bruma için kiralama teklifi yaptığı öne sürdü. Galatasaray'da oynadığı dönemden hatırlanan Portekizli yetenek, geçen sezonu

Olympiakos'ta kiralık olarak geçirmişti. Bruma ile bir Türk kulübünün daha ilgilendiğini belirten oyuncunun menajeri ise bu kulübün Fenerbahçe olmadığını sözlerine ekledi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da Bruma ile ilgilenmediklerini açıkladı.