Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal paniği

GEÇEN sezon 17 asist ve 8 golle Beşiktaş'ın şampiyonluğundaki en etkili ismi olan Rachid Ghezzal'in siyah-beyazlılarda kalma ihtimali gün geçtikçe zayıflıyor… Beşiktaş, bonuslarla birlikte Cezayirli yıldıza 2.5 milyon Euro teklifte bulundu. Ghezzal'den olumlu veya olumsuz yanıt gelmedi. Leicester City Kulübü'yle de oyuncudaki belirsizlik nedeniyle bir görüşme yapılmadı. Ghezzal'deki bu sessizliğin nedeninin Galatasaray'ın devreye girmesi olduğu öğrenildi.

ÇEBİ BEKLEMEDE

SARI-kırmızılıların, Cezayirli futbolcunun istediği 3.5 milyon Euro'luk maaşı ödeyebileceklerini oyuncunun menajerine ilettiği ortaya çıktı. Beşiktaş'ta bu gelişmelerin paniği yaşanırken Ghezzal'in de son günlerdeki nötr tavrı tedirginliğe yol açtı. Başkan Ahmet Nur Çebi, önerilen 2.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayacaklarını kurmaylarına iletti. Çebi'nin, Ghezzal konusunda “Sonuna kadar bekleyelim görelim” görüşünde olduğu konuşuluyor.

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YENİ HEDEF RONY LOPES

SERGEN Yalçın'ın istemesi üzerine Beşiktaş, Sevilla'dan Rony Lopes'i gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Portekizli sağ kanat oyuncusunu kiralamak için Sevilla'ya teklif yaptığı öğrenildi. İspanyol basınında teklifin ciddi olduğu ve siyah-beyazlıların transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi. Geçen sezon Fransa'nın Nice takımında kiralık oynayan 25 yaşındaki futbolcu, 33 maça çıktı ve 5 gol-2 asistle oynadı.

4.5 MİLYON EURO’YA İŞLEM TAMAM

GALATASARAY devreye girse de Beşiktaş'ta oynamak için can atan Valentin Rosier'de sorun yok. Siyah-beyazlı yönetim, Sporting Lizbon'la yaptığı son görüşmede 4.5 milyon Euro+bir sonraki satıştan %20 pay teklifinde anlaştı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı öğrenildi.