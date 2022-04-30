Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz ikilemi

E.Frankfurt ve Torino, Rıdvan Yılmaz’ın iki ciddi talibi. Milli futbolcu, transferine izin verilmesini istiyor. Yönetim ise yerli oyuncular değer kazanmışken işi ağırdan alıyor.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz ikilemi yaşanıyor. Altyapıdan yetişen genç sol beke iki ciddi alıcı çıktı: E.Frankfurt ve Torino… Teklif seviyesi ise 4-5 milyon Euro dolayında. Yönetim hem bu rakamı düşük buluyor hem de ilk 11'deki yerli oyuncu zorunluluğunun dörde çıkacağı sezon öncesi Rıdvan kalitesinde bir oyuncuyu göndermeye soğuk bakıyor. Buna rağmen genç futbolcunun Avrupa'da oynamak istediğini yönetime iletmesi işleri çıkmaza sokuyor. Siyah-beyazlılar, pazarlıkta elini güçlendirmek adına işi ağırdan alıyor. Yönetim, bonservisi 10 milyon Euro seviyesine çıkarmak için uğraşıyor.

CAN SEFERBERLİĞİ

Siyah-beyazlılar, Kayseri maçı hazırlıklarına devam etti. İdmanda taktik program ve şut çalışması gerçekleştirildi. Sakatlığı bulunan Can Bozdoğan ve Josef takımdan ayrı çalıştı. Can'ın maça yetiştirilmesi için büyük çaba sarf edildiği öğrenildi.