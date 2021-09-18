Beşiktaş’ta Rosier, Antalyaspor maçında yok

Süper Lig'de bu akşam Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta takımın yıldız isimlerinden Valentin Rosier'in forma giymeyeceği açıklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş Kulübü, Valentin Rosier’in Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta maça saatler kala kadrodan çıkarılan Rosier ile ilgili açıklama yapıldı.

Beşiktaş’tan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü”