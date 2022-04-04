Beşiktaş’ta Rosier’den Batshuayi’ye tepki paylaşımı!
Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta gol atan Rosier, penaltı kaçıran ve performansı eleştirilen Batshuayi'ye tepki gösterdi!
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta takımının tek golünü atan Valentine Rosier, mücadelenin ardından olay bir paylaşımda bulundu.
Fransız futbolcu, kaçırdığı gol pozisyonları ve performansıyla Beşiktaş taraftarının isyan ettiği ve kritik maçta kazanılan penaltıyı direğe nişanlayan Michy Batshuayi’ye tepki gösterdi. Rosier, maçın ardından eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar’ın fotoğrafını paylaştı.
Siyah-beyazlı oyuncu kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi.