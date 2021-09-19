Beşiktaş’ta sakatlık kâbusu

Vida, Welinton, N’Koudou, Umut Meraş ve Teixeira’dan yoksun siyah-beyazlılarda maç öncesi Rosier grip oldu, Necip ile Mehmet Topal ise sakatlanıp oyundan çıktı.

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BEŞİKTAŞ, ligin henüz 5. haftasında revire döndü. Antalyaspor deplasmanına sakatlıkları bulunana Vida, Welinton, N'Koudou, Umut Meraş ve Teixeira'dan yoksun giden siyah-beyazlılar, 3 kayıp daha yaşadı. Maç öncesi sağ bek Rosier'in üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösterdiği ve kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

NECİP’İN YERİNE GİREN TOPAL DA SAKATLANDI

Sakatlık kabusu maçta da Beşiktaş'ın yakasını bırakmadı. Mecburiyetten sağ bekte oynayan Necip 15. dakikada sakatlık yaşayıp tedavi görse de oyuna devam edemedi ve 21'de yerini Pjanic'e bıraktı. Necip'ten sonra sağ beke geçen Mehmet Topal da 37'de sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun yerine de 37'de Rıdvan girdi. Beşiktaş'ın sakatlığı bulunan oyuncu sayısı 8'e yükseldi.