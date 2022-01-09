Beşiktaş’ta Salih Uçan kadrodan çıkartıldı!
Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta eksik futbolculara bir yenisi daha eklendi.
Beşiktaş Kulübü, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren Salih Uçan’ın, Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını bildirdi. Başarılı orta saha oyuncusu, gribal enfeksiyon nedeniyle Katar’daki Süper Kupa maçında da forma giyememişti.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
“Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır.
Salih Uçanın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”