Beşiktaş’ta savunmanın yeni lideri Romain Saiss!
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın boşluğunu dolduracak ismi kesinleştirdi. Savunmanın yeni patronu olacak Saiss, Fas Milli Takımı’yla pazartesi Liberya maçına çıkacak. Ardından salı ya da çarşamba günü İstanbul’a gelip resmi imzayı atacak.
Gedson Fernandes'le kış transfer döneminde anlaşan Beşiktaş, ikinci transferini de savunmaya yaptı.
Takımdan ayrılan Vida'nın yeri, Wolfsburg ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki stoper Romain Saiss ile dolduruldu. Premier Lig'de toplam 109 maça çıkan, geçen sezon 32 kez sarı-siyahlı formayı terleten Saiss ile iki artı bir yıllık anlaşmaya varıldı.
Tecrübeli stoper, Serdar Saatçı ve Montero gibi genç isimlerin yer aldığı Beşiktaş savunmasının yeni lideri olacak.
Saiss, Fas Milli Takımı formasıyla 13 Haziran Pazartesi günü Liberya deplasmanına çıkacak. Ardından salı ya da çarşamba günü İstanbul'a gelecek.
Başarılı defans oyuncusu ardından da resmi imzayı atacak. Saiss, Beşiktaş'tan senelik 1.5 milyon Euro kazanacak.