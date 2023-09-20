Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten neşter!

Beşiktaş'ta Trabzonspor hezimeti sonrası taşlar yerinden oynayabilir. Bu sezon 10 maçın 9'unda sahaya çıkan Salih kulübeye gelecek, Ox-Chamberlain 11'e girecek. Muleka, Masuaku ve Aboubakar da formalarını geri alacak.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş, Konferans Ligi grupları açılış haftasındaki Club Brugge maçına hazırlanıyor. Teknik patron Şenol Güneş, Trabzonspor hezimeti sonrası kadroda değişikliklere gitmeyi planlıyor. Güneş ilk neşteri orta sahaya vurulacak. Salih Uçan kulübeye çekilecek ve Alex Oxlade-Chamberlain ilk 11’de görev yapacak. Ayrıca üst üste yüksek efor sergileyen Gedson’un dinlendirilmesi, Bakhtiyor Zaynutdinov’un sahaya sürülmesi ihtimaller dahilinde.

B PLANI GHEZZAL

Takımın as isimleri de kadroya dönüyor. Arthur Masuaku sol bekteki yerini alacak, Vincent Aboubakar da santrforda bir numaralı gol umudu olacak. Rachid Ghezzal’ı yakından izleyen Güneş ve ekibi, bu oyuncunun idman performansını beğenirse ilk 11’e alabilir. Ancak şimdilik Milot Rashica bir adım önde. Jackson Muleka ise ilk 11’deki yerine dönecek ve sol forvet olarak görev yapacak. Cenk Tosun ve Ante Rebic hamle oyuncusu olarak kullanılacak.