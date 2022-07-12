Beşiktaş’ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş genç futbolcusu Serdar Saatçı'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni sezon öncesi çalışmalarına Avusturya’da devam eden Beşiktaş’ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Viktoria Plzen maçında oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına giden ve soyunma odasının kapısını tekmeleyen Serdar Saatçı’nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

İşte Beşiktaş’ın açıklaması:

“Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları ikinci etabı için Avusturya’da devam eden kamp programımız kapsamında, Viktoria Plzen ile bugün oynadığımız hazırlık maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır.

Serdar Saatçı yarından (13 Temmuz) itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimizde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız”