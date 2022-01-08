Beşiktaş’ta Serdar Topraktepe de corona oldu!
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli ve 5 futbolcunun ardından antrenör Serdar Topraktepe de coronaya yakalandı.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş’ta Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe’nin corona virüs testi pozitif çıktı. Siyah-beyazlılar daha önce yaptığı açıklamalarda teknik sorumlu Önder Karaveli ve 5 futbolcunun coronaya yakalandığını duyurmuştu.
Beşiktaş’ın Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçında yedek kulübesinde futbol akademisinin antrenörlerinden Halim Okta yer alacak
Siyah beyazlıların açıklaması şu şekilde:
“Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan test neticesinde Yardımcı Antrenörümüz Serdar Topraktepe'de pozitif bulguya rastlanmıştır. Topraktepe'nin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, 9 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçta Futbol A Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Futbol Akademimizin antrenörlerinden Halim Okta bulunacaktır.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK”