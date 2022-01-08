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Beşiktaş’ta Serdar Topraktepe de corona oldu!

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli ve 5 futbolcunun ardından antrenör Serdar Topraktepe de coronaya yakalandı.

Yayınlanma: 00:36 - 08 Ocak 2022 Güncellenme:
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Beşiktaş’ta Serdar Topraktepe de corona oldu!

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş’ta Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe’nin corona virüs testi pozitif çıktı. Siyah-beyazlılar daha önce yaptığı açıklamalarda teknik sorumlu Önder Karaveli ve 5 futbolcunun coronaya yakalandığını duyurmuştu.

Beşiktaş’ın Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçında yedek kulübesinde futbol akademisinin antrenörlerinden Halim Okta yer alacak

Siyah beyazlıların açıklaması şu şekilde:

“Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan test neticesinde Yardımcı Antrenörümüz Serdar Topraktepe'de pozitif bulguya rastlanmıştır. Topraktepe'nin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, 9 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçta Futbol A Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Futbol Akademimizin antrenörlerinden Halim Okta bulunacaktır.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK”

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