Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan Halil Umut Meler sözleri: ‘Futbol tarihinde ilk’

Süper Lig 32. haftasında Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında kritik bir avantajı yitiren Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın maç sonu yayıncı kuruluş mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu.

İlk yarıda kötü oynadıklarını belirten Yalçın, ikinci yarıdaki mücadeleye rağmen maçı çeviremediklerini söyledi. Maçın hakemi Halil Umut Meler’in Aytaç Kara’ya kırmızı kart vermediği pozisyonla ilgili konuşmak istemediğini söyleyen siyah beyazlıların teknik direktörü, Meler’in üst üste ikinci kez maçlarına atanmasıyla ilgili olarak “Futbol tarihinde bir ilki yaşadık bu hafta” dedi.

İşte Sergen Yalçın’ın maç sonu açıklamaları:

“Oyuna baktığımız zaman ilk yarı çok basit top kayıpları yaptık. Oyunu kurmakta zorlandık. Üretkenlik anlamında sezonun baya bir gerisinde kaldık. Ama ikinci yarıda takım iyi mücadele etti. Pozisyonlarımızı gole çevirebilirdik kısmet değilmiş. Sezon içerisinde böyle sonuçlar olabiliyor. Eksiklere bağlamak doğru değil. Aldığımız sonuç bizi üzdü uzun maratonda bu tür sonuçlar var her zaman vardır. Bundan önceki maçlarda kenardan ve merkezden üretiyorduk. Topu rakibe bırakmadık. Oyun anlayışımız neyse onu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. 10 maçımız daha var. Çarşamba gününe iyi hazırlanıp galibiyetle çıkmaya çalışacağız.”

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“FUTBOL TARİHİNDE BİR İLKİ YAŞADIK”

“Hakemle ilgili düşüncelerimizi geçen hafta söylemiştim pozisyonlar üzerine konuşmaya gerek yok. Futbol tarihinde bir ilki yaşadık bu hafta. Enteresan. Ben futbolculuk dönemimde de birçok şeye şahit olduğum için bazı şeyleri söylüyorum. Söylediğim şeyler saygı çerçevesi içerisinde. Diğer teknik direktör arkadaşlarımız gibi bazı isyanları kimseye aşağılamadan ifade etmeye çalışıyorum. Ama demek ki böyle ifade etmek suç haline geldi gibi görülüyor. Sürekli ben neden konuşuyormuşum. Benim işim bu. Bazen kötü şeyler olduğunda bunlara tepki vermek. Bunları saygılı şekilde yapmaya çalışıyorum. Bunda bu kadar garipsenecek ne olduğunu anlayamadım. Çok acayip şeyler söylemiyorum.”

“AYNI ŞEYLERİ YAŞAMAMAK İÇİN…”

“Hakemle ilgili konuşurken kötü bir hakem demedim. Adaletsiz, dürüst değil demedim. Enerjisi bizim takımla bağdaşmıyor. Akan oyunda ciddi problemler var. Bunu anlatmaya çalıştım. Bu gayet doğal bir tepkiydi. Kimseyi kırmadan, aşağılamadan bir takım teknik direktörü olarak tepki gösterdim. Bu tepkinin neden insanları rahatsız ettiğini anlamak zor. Aytaç’ın sarı kartı vardı, ikinci sarıdan atılması gerekiyordu. Hakem devam ettirdi. Belki de ona göre bir şey yoktur. Maçlardan sonra ‘Hakem sonuca etki edecek bir şey yapmadı’ denir. Hakemin illa penaltı, kırmızı vermesine gerek yok. Başka şeyler de oluyor. Bunu futbolculuğumda da yaşadım. Aynı şeyleri yaşamamak için tedbir almaya çalışıyorum.”

“KİM ATIYORSA AÇIKLAMASI GEREKİYOR”

“Yine de MHK gibi çok ciddi bir kurumun, Türk futbolunda önemli yeri olan bir kurumun böyle davranması camiamızı çok üzmüştür. Genelde hakemler zaten 5-6 maç aynı takıma vermiyorlar. Böyle bir şeyin bize uygulanması çok enteresan geldi. amacın ne olduğunu anlayamadık mesela. Kim atama yapıyorsa, Serdar Tatlı mı, Metin Tokat mı bilmiyorum öyle diyorlar, bunun nedenini tüm ülke futboluna açıklaması gerekiyor. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Daha önce bir sürü teknik direktör isyanda bulundu. Ama hiç kimseye aynı hakem verilmiyor öteki hafta.”

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“KAMUOYUNA BIRAKIYORUM”

“İşimize bakacağız. Çarşamba günü maçımız var. Yarışta nasıl öne geçebiliriz bunun için elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Diğer olayları da kamuoyuna bırakıyorum. Milli maçtan sonra bu maçları oynamak zor oluyor. Sakatlar var, cezalılar var. Gökhan da 2-3 gündür antrenman yapıyordu takımla. Yapmamız gereken hamleleri yaptık ama bugün için kısmet değilmiş üzgünüz.”