Beşiktaş’tan sıkı pazarlık

Beşiktaş, İsviçreli orta saha Christian Fassnacht için Ypung Bpys ile bonservis görüşmelerine başladı.

Doğan GÜNDOĞDU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş’ın şimdiki hedefi Christian Fassnacht… Siyah-beyazlı yönetim, Young Boys'ta forma giyen 28 yaşındaki orta sahanın transferi için artık masada…

Geçen hafta 3 milyon Euro'luk teklif yapan yönetim, bu rakam az bulununca teklifini 4 milyon Euro olarak yeniledi. Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakan Fassnacht için iki kulübün idarecileri sıkı bir pazarlık içine girdi. 28 yaşındaki orta sahayı, Valerien Ismael'in çok istediği ortaya çıktı.

ORTA SAHANIN SAĞINA

Ismael’in yeni sezonda 3'lü orta saha taktiğiyle sahaya çıkacağı ve orta sahanın sağında görev yapabilecek bir isme ihtiyacı olduğu öğrenildi. Fassnacht, İsmael'in bu isteklerine uyan özelliklere sahip. Başkan Ahmet Nur Çebi de onay verdi ve transfer görüşmeleri hız kazandı.

Fassnacht, geride bıraktığımız sezon 28 maçta görev aldı. İsviçreli orta saha, 12 gol kaydetti ayrıca 4 de asiste imzasını attı.