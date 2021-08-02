Beşiktaş’ta sıra geldi santrfora!

Rosier’i takımda tutan, Ghezzal, Teixeira ve Godin’le imza aşamasına gelen Beşiktaş'ta Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman hamleleri de kaliteyi artırdı. Santrfor için pazarlıklar sürüyor.

ALI AYDİN

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Sezonu çifte kupa ile tamamlayıp önce Teknik Direktör Sergen Yalçın'da sonra da takımdaki kiralık yıldızlarla transfer krizi yaşayan Beşiktaş'ta taşlar yerine oturuyor. Rosier'i takımda tutup Ghezzal'le imza aşamasına gelen siyah-beyazlılar, çifte kupalı iskeleti büyük ölçüde korudu. Teixeira ve Godin transferleri de bitmek üzere. Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman hamleleri de takımdaki rotasyonu genişletti.

COSTA VE DE JONG

Santrforda ise Diego Costa'dan istediği cevabı bir türlü alamayan Beşiktaş, bekleyişini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Sevilla'dan Luuk de Jong için de pazarlıklarını sürdürüyor. İspanyol kulübünü Hollandalı forveti kiralamak için ikna etmeye çalışan siyah-beyazlılar, gelecek yanıta göre yol haritasını belirleyecek. Beşiktaş yönetimi, iki golcüden birini ligin başına kadar transfer etmek istiyor.

ALTERNATİF DIOUF

Golcü transferinde önceliğini Luuk de Jong ve Diego Costa'ya veren Beşiktaş'ta alternatif ismin ise Hatayspor'dan Mame Diouf olduğu öğrenildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, geçen sezon 38 maçta 19 gol ve 5 asist üreten 33 yaşındaki Senegalli için onay verdiği, hedefteki iki isim alınamazsa Diouf'un transfer edileceği belirtildi.