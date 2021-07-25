Beşiktaş’ta sıra Sergen Yalçın’da… Siyah beyazlılar nikah tazeleyecek

BEŞİKTAŞ, oyuncu transferlerinin ardından Sergen Yalçın'a da imza attıracak. Salih Uçan ve Kenan Karaman'ı renklerine bağlayan, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal için de önemli yol alan siyah-beyazlılar, hocasıyla da nikâh tazeleyecek. Geçen ay Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Emre Kocadağ'ın evinde bir araya geldiği Yalçın ile bir sezonluğuna anlaşmaya varmıştı.

YÜZDE 65.08’LİK ORAN

Siyah beyazlıların, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Deneyimli hoca, Ocak 2020'de başına geçtiği Beşiktaş'ta geçen sezon sonunda lig ve kupayı kazanmıştı. Siyah-beyazlılar, Yalçın yönetiminde çıktığı 63 karşılaşmada 41 kez kazanarak yüzde 65.08 galibiyet oranına ulaştı. Kartal ayrıca bu 63 maçta 10 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.

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FORVETE BORJA

SİYAH-beyazlılar, santrfor için girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş, Diego Costa ve Akpom'un yanı sıra Miguel Borja'yı gündemine aldı. Yöneticiler, Kolombiyalı futbolcu için Palmeiras kulübüyle görüşmelerini sürdürürken taraflar arasında çok az pürüzlerin kaldığı bildirildi. 28 yaşındaki forvet, geçen sezon kiralık olarak ülkesinde forma giydiği Junior'da 23 karşılaşmada 14 golle yıldızlaşmıştı.

GHEZZAL TAMAM TOP LEICESTER’DA

SİYAH-beyazlılar, bir ara transferde adı Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal'ı ikna etti. Beşiktaşlı yöneticiler, Cezayirli kanat ile el sıkışırken kulübü Leicester City ile de pazarlıklarını sürdürüyor. İngiltere Premier Ligi ekibi, 29 yaşındaki futbolcu için bonservis talep

ederken Kartal oyuncuyu bu kez satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. 35 maçta 18 asistle yıldızlaşan Ghezzal'ın transferinin gelecek hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.