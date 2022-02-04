Beşiktaş’ta sırada Boupendza var! Transferde gündeme alındı…

Kartal, Arsenal ile sözleşmesi bitecek Alexandre Lacazette için zemin yoklarken 25 yaşındaki Gabonlu forvet Aaron Boupendza için de Katar kulübü Al Arabi’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Hatayspor'dan rekor bedelle Katar'a transfer olan golcü futbolcu Beşiktaş için sıradaki hedef...

Ali AYDIN

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Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geriye düşen ancak Avrupa iddiasını sürdüren Beşiktaş, önümüzdeki sezonun çalışmalarına başlamış durumda. Siyah-beyazlılar bu planlama doğrultusunda ilk hamlesini Gedson Fernandes ile yaptı. Sırada forvet takviyesi var. Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi'den memnun olmayan ve Belçikalı oyuncu ile yollarını ayıracak olan Kartal, Fransız yıldız Alexandre Lacazette'ten sonra tanıdık bir ismi de gündemine aldı.

AL-ARABİ’YE REKOR BEDELLE GİTMİŞTİ

Hatayspor'da attığı gollerle dikkat çeken, Ağustos 2021'de Katar kulübü Al-Arabi'ye transfer olan 25 yaşındaki Gabonlu Aaron Boupendza, Beşiktaş'ın gündeminde. Atakaş Hatayspor’da muhteşem bir performans sergileyen Aaron Boupenzda, 2020-2021 sezonunu Süper Lig’de gol kralı olarak tamamladı. Tecrübeli futbolcunun yaşının da henüz çok ilerlememiş olmaması nedeniyle Al Arabi, Aaron Boupendza için Akdeniz ekibine 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Gabonlu santraforun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor. Al Arabi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024’te sona erecek Aaron Boupenzda hücumun her bölgesinde forma giyebiliyor.

Öte yandan Beşiktaş’ta Arsenal ile kontratı sonlanacak Lacazette'i ikna turları da başlamış durumda.