Beşiktaş’ta son karar verildi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın ısrarla önerdiği Valerien İsmael’den yana son sözünü söyledi.

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Beşiktaş’ta, Hatayspor beraberliği sonrası gün yüzüne çıkan teknik adam arayışlarında nokta konuldu. Valerien İsmael ismi dün Vodafone Park'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önüne yeniden sunuldu. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, İsmael'in projesini, özelliklerini, bütçesini ve yapacaklarını Çebi'ye aktardı. Beşiktaş Başkanı da Fransız çalıştırıcı ile Zoom üzerinden görüşme gerçekleştirip kararını verdi.

KARAVELİ EKİPTE OLACAK

Beşiktaş, Valerien İsmael ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak. Kontratta bir yıllık opsiyon maddesi olacak. Şenol Güneş ismine karşı çıkan Ceyhun Kazancı, İsmael önderliğinde takımın atletik performansını yükseltmek, altyapı oyuncularını A Takım'a katmak ve taktik disiplin sağlamak istiyor. Fransız hoca yıllık 750 bin Euro alacak.

46 yaşındaki Fransız teknik adam, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion takımını çalıştırdı. Sezon başında göreve başladığı Albion ile 31 maça çıkan Ismael, Şubat ayında görevinden ayrılırken 1.45 maç başına galibiyet puanı elde edebildi.

Halen takımın başındaki isim olan Önder Karaveli'nin de teknik kadroda olması planlanıyor.

İKİNCİ FRANSIZ

Bayern Münih, W.Bremen, Hannover, Strasbourg, Crystal Palaci gibi takımların formasını giyen ve başarılı bir stoper olan Valerien İsmael, teknik adamlığa Almanya'da 2011'de başladı. Son 10 yılda yedi farklı takımda çalışmasına rağmen neredeyse hiçbir takımda uzun süreli kalamadı.

İsmael, Jean Tigana'dan sonra Beşiktaş'ın ikinci Fransız hocası olacak. Kartal, Slaven Bilic'ten 8 yıl sonra yabancı bir hoca ile sahaya çıkacak.