Beşiktaş’ta stopere 3 aday

Savunmanın merkezinde kullanabileceği 6 oyuncusu olan Şenol Güneş takviye ısrarını sürdürdü. Holding, Nino ve Tormena, Kartal’ın gündemindeki isimler.

Doğan GÜNDOĞDU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Amartey, Colley, Montero, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Necip Uysal… Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu stoper rotasyonuna bir takviye daha istedi. Sağ stoper arayan siyah-beyazlıların gündeminde üç isim var. İlki Rob Holding. İngiliz oyuncu için Arsenal'ın 5 milyon Euro bonservis bedelinde indirim yapması isteniyor. Fluminense'den Nino ikinci aday. Ancak bu oyuncunun maliyeti sıkıntı yarattı.

BU HAFTA İMZA OLABİLİR

Brezilya kulübünün istediği 7 milyon Euro, Beşiktaş'ı zorluyor. 3 sezonda 2'şer milyon Euro'luk taksitli ödeme planı teklif eden siyah-beyazlı yönetim yanıt bekliyor. Vitor Tormena için de Portekiz kulübü Braga, 5 milyon Euro talep etti. Pazarlıklar devam ediyor. Kara Kartal bu üç oyuncudan biriyle bu hafta içinde sözleşme imzalamayı planlıyor.

İlginizi Çekebilir Beşiktaş Mert Günok'un sözleşmesini uzattı