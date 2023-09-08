Beşiktaş’ta Tayyip Talha Sanuç sevinci
Geçen sezon 27. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak 11. dakikada oyundan çıkan Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'ın bu sabahki antrenmanında topla çalışmalara başladı.
Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik üzerine çalıştı.
Antrenmana salonda yapılan aktivasyon çalışmalarıyla başlandı. Ardından sahada koordinasyon, pas ve 5’e 2 çalışması yapıldı. İdman, dar alanda yapılan taktiksel ve şut uygulamalarıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, topla çalışmalara başladı.
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına saat 18.00’de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek. (DHA)