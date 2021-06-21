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Beşiktaş’ta tehlikeli sessizlik: Sergen Yalçın

Beşiktaş ile sözleşmesi 31 Mayıs’ta biten Sergen Yalçın, mukaveleden önce yıllık ücret ve transferlerde söz sahibi olmak istediğini dile getirdi.

Güncellenme: 09:43, 21/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’ta tehlikeli sessizlik: Sergen Yalçın

15 Mayıs’ta Süper Lig'de şampiyonluğunu Sergen Yalçın ile ilan eden Beşiktaş, 31 Mayıs'tan beri hocasız! Yalçın, ilk yapılan görüşmelerde 2 milyon Euro net yıllık maaş talep etmişti. Bu isteğe karşı sessiz kalan Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, başarılı teknik adamla görüşmeler için Emre Kocadağ'ı görevlendirdi.

Kocadağ'ın yaptığı temaslar sonucu 1.8 milyon Euro'da ‘tamam' denildi. Ancak Yalçın, tek isteğinin para olmadığını ve güçlü bir kadro için transferlerin yapılması gerektiğini dile getirdi. 48 yaşındaki teknik adam, transferlerde söz sahibi olmak için scout ekibiyle kendi belirlediği futbolcuların alınmasını istedi.

Geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısında bu konuların gündeme geldiği ancak olumlu bir hava esmediği öğrenildi. Taraftarlar da sosyal medyada kazan kaldırıp yönetimi hedef almaya başladı.

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Euro para Sergen Yalçın Süper Lig