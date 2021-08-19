Beşiktaş’ta Teixeira müjdesi! Antep’te kadroda…

Kartal’ın yıldız transferi, TFF’ye bildirildi. Sergen Yalçın, zorlu deplasmanda süre vermeyi düşünüyor.

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VE Alex Teixeira, sahaya iniyor… Kartal'ın büyük ses getiren transferinin lisansı çıkarıdı ve TFF'ye bildirildi. Takımla birlikte antrenmanlara birkaç gündür başlayan 31 yaşındaki yıldız, Gaziantep deplasmanında kadroda yer alacak. Oyuncunun fizik ve kondisyonunu yakından takip eden Teknik Direktör Sergen Yalçın, 30-45 dakika arasında Brezilyalı yıldıza şans vermeyi düşünüyor. Sambacı, son maçını 11 Aralık 2020'de oynamıştı.