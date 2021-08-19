SPOR
Spor Haberleri - Futbol

Beşiktaş’ta Teixeira müjdesi! Antep’te kadroda…

Kartal’ın yıldız transferi, TFF’ye bildirildi. Sergen Yalçın, zorlu deplasmanda süre vermeyi düşünüyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Beşiktaş’ta Teixeira müjdesi! Antep’te kadroda…

VE Alex Teixeira, sahaya iniyor… Kartal'ın büyük ses getiren transferinin lisansı çıkarıdı ve TFF'ye bildirildi. Takımla birlikte antrenmanlara birkaç gündür başlayan 31 yaşındaki yıldız, Gaziantep deplasmanında kadroda yer alacak. Oyuncunun fizik ve kondisyonunu yakından takip eden Teknik Direktör Sergen Yalçın, 30-45 dakika arasında Brezilyalı yıldıza şans vermeyi düşünüyor. Sambacı, son maçını 11 Aralık 2020'de oynamıştı.

Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi resmen açıkladı İlginizi Çekebilir Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi resmen açıkladı
Beşiktaş Chelsea Euro Futbol Gaziantep İngiltere istanbul Sergen Yalçın TFF