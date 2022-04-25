Beşiktaş’ta tek rota Avrupa

Siyah-beyazlılar, sezonu ilk 4’te bitirmek adına kazanmak zorunda. Valerien İsmael’li Kartal, 5’te 5 yaparak Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor

Doğan GÜNDOĞDU

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Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, bu sezon en azından Avrupa potasına girmek istiyor. Siyah-beyazlılar, bu hedef doğrultusunda bugün saat 20.30'da Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kartal, ligin formda ekibini evinde mağlup edip 5'te 5 hedefinin ilk ayağını kayıpsız geçmek istiyor. İlk 4 ile olan puan farkını kapatıp potaya girmek isteyen siyah-beyazlılarda kart cezası biten Welinton ilk 11'e dönecek.

Teknik Direktör Valerien İsmael'in, Kasımpaşa maçında Alex Teixeira'yı kulübeye çekmesi bekleniyor. Fransız çalıştırıcının, sol kanatta N'Koudou'ya şans vereceği öğrenildi.