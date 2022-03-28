Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı hazırlığı! Taktik tahtası detayı…

Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta, teknik direktör Valerien Ismael taktik çalışmalarına ağırlık veriyor. Siyah beyazlı takımın başındaki ilk maçına çıkmaya hazırlanan 46 yaşındaki teknik adam, son antrenmanda taktik tahtasını sahaya getirdi.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı. Ayrıca Miralem Pjanic ile Welinton Souza da takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.

TAKTİK TAHTASINI SAHAYA GETİRDİ

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, çalışma sırasında antrenmanı sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu. Bir ara taktik tahtasını sahaya getirten Fransız teknik adam, futbolcularına detaylı anlatım yaptı.

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