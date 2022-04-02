Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı planı: Tam saha presle nefes aldırmayın!

Oyuncularına ilk 15 dakika için pres emri veren Fransız teknik adam, topu kazandıktan sonra kontratak talimatı verdi. İsmael, “Top kayıplarına dikkat” dedi.

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Beşiktaş, Trabzonspor ile zorlu bir maça çıkarken gözler yeni Teknik Direktör Valerien İsmael'de olacak. İlk maçına çıkacak olan Fransız hoca, zorlu karşılaşmanın taktiğini belirledi. “Rakip sahada yapacağımız presle nefes aldırmayacağız” diyen İsmael'in en çok uyardığı nokta top kayıpları oldu. Hücuma çıkarken top kaybına tahammülü olmayan Fransız hoca, üçgen kurulup kısa pasların yapılması yönünde talimat verdi.

ORKESTRA ŞEFİ PJANİC

Takım halinde savunma ve takım halinde hücum mantalitesini benimseyen deneyimli teknik adamın orkestra şefi Miralem Pjanic olacak. Sakatlığını tamamen atlatan Pjanic, Trabzon'da ilk 11'de sahaya çıkacak. Boşnak yıldız, pas trafiğinde takımı yönlendirip liderlik yapacak. Fransız hocanın “Top bizde kalsın gerekirse kaleciye sık sık dönebilirsiniz” diye verdiği talimatı da dikkat çekti.