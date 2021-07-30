Beşiktaş’ta transfer harekâtı hız kazandı

Beşiktaş, yabancı transferinde atağa kalktı. Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman ile yerli rotasyonunu güçlendiren Beşiktaş, çifte kupalı şampiyonluğa büyük katkı veren iki yıldızını da yuvada tutmak için son adımı atıyor.

Valentin Rosier'le anlaşıldı. Dün gece İstanbul'a gelen başarılı sağ bekin sağlık kontrolünden geçtikten sonra idmana katılması bekleniyor. Rachid Ghezzal'da da gelişmeler olumlu. Cezayirli kanat oyuncusu, hafta sonunda İstanbul'a bekleniyor.

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YALÇIN, DE JONG'U İSTİYOR

BEKLENEN yıldız forvet için de gözler Luuk de Jong'a çevrildi. Beşiktaş, Sevilla ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki santrforun transferi için pazarlıklar yapıyor. Siyah-beyazlıların önceliği satın alma opsiyonuyla kiralama. Fakat Hollandalının transferi bütçeye uyarsa bonservisiyle alınması söz konusu. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun yüksek maaş isteğini de aşağıya çekmeye çalışıyor. Sergen Yalçın'ın, De Jong'u çok beğendiği biliniyor.