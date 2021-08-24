Beşiktaş’ta transferde zorunlu rota: Umut Meraş

N'Sakala'nın rahatsızlığı ile sarsılan Beşiktaş, milli futbolcu Umut Meraş'ı istiyor. Demokratik Kongolu futbolcu Gaziantep'te yürekleri ağza getirmişti. Beşiktaş yönetimi, fazla maç trafiğini düşünerek Le Havre’yle görüşmelere başladı.

Ali AYDIN

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Beşiktaş, transferde rotayı sol beke çevirdi. Gaziantep ile oynanan deplasmanda bir anda yere yığılan N'Sakala, yürekleri ağza getirmişti. Sağlık durumu iyi olan ancak hastanedeki tektiklerine devam edilen D.Kongolu futbolcunun yoğun maç trafiğinde oynamasından endişe duyuluyor. Siyah-beyazlı yönetim, bu nedenle Le Havre'de forma giyen milli futbolcu Umut Meraş için harekete geçti.

Fransız kulübünün, 1.5 milyon Euro bonservis istediği ve bu rakamda indirime gitmediği öğrenildi. Daha önce Boluspor ve Bursaspor'da da oynayan, A Milli formayı 15 kez giyen Umut'un Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtiliyor.

RIDVAN İLK 11’E

Beşiktaş’ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'a yeniden ilk 11 şansı doğdu. N'Sakala'nın rahatsızlığı nedeniyle genç futbolcu, Karagümrük maçında 11'de olacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın, birçok maçta şans verdiği Rıdvan'la özel bir görüşme yaptı.