Beşiktaş’ta tüm gözler Sergen Yalçın ile Başkan Çebi’nin yeni sözleşme zirvesinde

Şampiyon Beşiktaş'ta 1 aydır gündemi meşgul eden Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sözleşme konusu bugün çözüme kavuşuyor. Yalçın'ın, İstanbul'da Başkan Ahmet Nur Çebi'yle bir araya geleceği toplantıda Asbaşkan Emre Kocadağ da hazır bulunacak. Bakü'de A Milli Takım maçını izleyip İstanbul'a dönen Çebi ile Yalçın'ın 1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışacağı öğrenildi. Başarılı teknik adamın senelik ücretinin yaklaşık 15 milyon TL olacağı belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcı yönetimden alternatifli bir kadro kurulmasını isteyecek, gelecek sezonda nasıl bir yol haritası çizileceği yönünde fikirlerini de iletecek.

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LARİN DEĞERİNİ ARTIRIYOR

Kartal’ın golcüsü Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'yla kaldığı yerden devam ediyor. Larin, ülkesinin milli takımıyla çıktığı son 6 maçında 7 gol attı. İngiltere ve Fransa'dan talipleri olan 26 yaşındaki yıldıza en ciddi teklifin Rus ekip Spartak Moskova'dan geldiği öğrenildi. Bu durum karşısında aceleci davranmayacak olan siyah-beyazlı yönetim, 15 milyon Euro'ya kadar fiyat yükseltip beklemeye geçecek. Larin'in değerini arttırması Beşiktaş için önemli bir gelir kapısı olabilir.