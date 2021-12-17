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Beşiktaş’ta Umut Meraş krizi! Burnu kırıldı…

Beşiktaş'ın sol bek futbolcusu Umut Meraş, Fenerbahçe maçı öncesi gerçekleştirilen idmanda talihsiz bir sakatlık yaşadı.

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Beşiktaş’ta Umut Meraş krizi! Burnu kırıldı…

Süper Lig 17. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, sol bek Umut Meraş’ın sakatlığı ile sarsıldı. Siyah beyazlıların son antrenmanında takım arkadaşıyla çarpışan 25 yaşındaki milli futbolcunun burnunda kırık meydana geldi. Beşiktaş Kulübü, Umut Meraş hakkında şu açıklamayı yaptı: “Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

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